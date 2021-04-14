Женева, Швейцария, , 07:21 — REGNUM За прошедшую неделю в мире число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 выросло на 11%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 7%. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в ночь на 14 апреля.

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По данным ВОЗ, в период с 5 по 11 апреля в мире умерли 76 773 пациента с COVID-19, что больше предыдущего периода на 7%. За этот же период число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 4 550 837, что больше предыдущего периода на 11%.

Отмечается, что рост случаев заражения SARS-CoV-2 фиксируется уже седьмую неделю подряд. Наиболее существенный рост заболеваемости зафиксирован в Юго-Восточной Азии — на 63% (смертности на 47%). В Восточном Средиземноморье прирост заболеваемости составил 22% (смертности 19%). В Западно-Тихоокеанском регионе смертность выросла на рекордные 189%.

По состоянию на 11 апреля, в мире с начала пандемии было выявлено 135 057 587 заразившихся коронавирусом и 2 919 932 скончавшихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 567 849 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 9521 пациент с COVID-19.

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