Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:11 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей Краснодарского края, которых признали виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке особо ценных водных биологических ресурсов, их частей и дериватов. Организатор группы также осужден за приготовление к даче взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

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В суде установлено, что в 2018 году ОПГ совершала экологические преступления на территории Хабаровского края. Участники преступной группы незаконно покупали, хранили и перевозили с целью дальнейшей продажи рыбу осетровых видов и её икру.

Всего они незаконно приобрели более 800 кг икры и 11 кг мяса осетра амурского, сахалинского и калуги. Хранили всё в Комсомольске-на-Амуре пока их преступную деятельность не пресекли силовики.

Организатор группы желая избежать уголовной ответственности, предложил не менее 5 млн рублей должностному лицу УФСБ России по Хабаровскому краю за прекращение оформления его противоправной деятельности. Свои намерения довести до конца не смог, поскольку сотрудник принял меры по пресечению преступления.

Суд приговорил лидера ОПГ к семи годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 1 млн рублей, второму фигуранту — четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в 500 тыс. рублей.

В отношении остальных участников преступной группы дело выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность организованной преступной группы, незаконно обналичивавшей сертификаты на материнский капитал, пресечена в Воронеже.