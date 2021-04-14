Пекин, , 05:04 — REGNUM Китайские эксперты по борьбе с болезнями призвали поощрять общественность к добровольной вакцинации и обеспечивать доступ к ней всех людей, имеющих право на вакцинацию, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Недавние новые случаи заболевания в городе Жуйли провинции Юньнань на юго-западе Китая являются напоминанием о том, что давление привозных случаев заболевания не спало, а риск распространения эпидемии в отдельных регионах из-за новых «импортных» случаев остается, сказал главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзуньйоу.

Вакцинация является важной стратегией профилактики и борьбы с COVID-19, и популяционный иммунитет может возникнуть только тогда, когда уровень вакцинации достигает примерно 70−80% всего населения, добавил Ву.

Все, что ниже этого показателя, может вызвать только индивидуальный иммунитет, и это не поможет в блокировании возможного возвращения эпидемии, как только появятся новые источники заболевания, сказал он.

Вакцины от COVID-19 защищают не только личное здоровье, но и здоровье молодых и пожилых членов семьи, сказал чиновник Национальной комиссии здравоохранения У Лянъйоу.

Напомним, что несмотря на увещевания китайских властей о необходимости активизировать меры вакцинации, очень многие простые китайцы возмущены нехваткой вакцин, длинными очередями на вакцинацию и неоднозначной ситуацией с качеством самих вакцин.