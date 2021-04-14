Биробиджан, , 05:00 — REGNUM В Еврейской АО коронавирусные ограничения продлили до 17 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Несмотря на выявляемые ежесуточно единичные случаи заражения коронавирусом власти отказались снимать введённые ограничения. По-прежнему действует масочный режим и требование по соблюдению социальной дистанции в местах массового скопления людей. Также в областном правительстве запрещено проводить личный приём граждан.

До 10 мая жители в возрасте старше 65 лет должны оставаться на самоизоляции.

За последние сутки в Еврейской АО выявили всего один новый случай заражения коронавирусом. Всего в области инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4459 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, для маломобильных жителей Москвы появилась возможность вакцинации от коронавирусной инфекции на дому.