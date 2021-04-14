Тайбэй, , 05:00 — REGNUM Тайвань переживает самую сильную засуху за последние десятилетия, а уровень воды в водохранилищах острова находится на опасно низком уровне, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

По состоянию на 13 апреля 17 из 19 крупных водохранилищ острова были заполнены менее чем на 50%, согласно данным управления водного хозяйства острова. Водохранилище Тэчи, которое снабжает водой Тайчжун, работает на 4,4% от его мощности. Если засуха продолжится, воды в водохранилище может не хватить и на полмесяца.

Сильная засуха повлияла на сельскохозяйственное производство острова, которое, вероятно, понесет убытки в размере более 400 млн новых тайваньских долларов (около $14,05 млн). Урожай манго в округе Пинтун, по оценкам, упадет на 20%

Начиная с 6 апреля, некоторые районы центрального Тайваня приостановили подачу водопроводной воды два дня в неделю, чтобы справиться с затяжной засухой, которая затронула более миллиона домохозяйств.

В настоящее время у острова нет планов вводить более строгие меры по нормированию воды, успокоили местные власти.