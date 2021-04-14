Москва, 14 апреля 2021, 07:11 — REGNUM В среду, 14 апреля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В ночь на 15 апреля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +6…+8 °C.
Ветер юго-восточный, восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +18…+23 °C днём и +3…+8 °C ночью.
В четверг, 15 апреля, днём в столице ожидается +19…+21 °C. По области +16…+21 °C. Ночью в регионе ожидается +5…+10 °C. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь.
Как сообщало ИА REGNUM, кратковременные дожди и понижение температуры ожидаются в Москве в конце недели.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ожидаются короткие дожди и похолодание в конце недели