Тегеран, , 07:47 — REGNUM Обращаясь к генеральному директору МАГАТЭ в письме, власти Ирана призвали агентство занять четкую позицию в отношении диверсионного акта в Натанзе и осудить этот террористический акт, заявил постоянный представитель Исламской Республики при ООН. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 апреля.

«Ответственность за саботаж в Натанзе лежит на Израиле и его союзниках», — заявил представитель Ирана при МАГАТЭ Казем Гарибабади, говоря о реакции Ирана на недавний саботаж на объекте в Натанзе в телепрограмме IRIB.

По его словам, в данный момент начался процесс замены поврежденных центрифуг новыми передовыми моделями, при этом подчеркивается, что ядерное обогащение на объекте в Натанзе никогда не будет прекращено.

«История показывает, что Исламская Республика Иран становится сильнее, чем раньше, после таких тщетных шагов», — отметил он.

Далее Гарибабади сообщил: «Чтобы ответить на такие шаги, мы запланировали некоторые другие технические меры, о которых Международное агентство по атомной энергии будет проинформировано в течение этой недели».