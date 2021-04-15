Скопье, , 21:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 15 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 3284 образцов в стране выявили 890 носителей коронавируса. Еще 1024 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 145 001 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4357 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались 35 пациентов с диагнозом COVID-19. Днем ранее скончались 33 человека с таким диагнозом. 120 707 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 19 937 человек.

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В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов запрещена полностью. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

10 марта в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V». Вторую партию российской вакцины доставили в страну 28 марта. В тот же день в Северную Македонию прибыла первая партия вакцины AstraZeneca, бесплатно предложенная стране посредством международного механизма COVAX.

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