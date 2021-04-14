Тегеран, , 07:53 — REGNUM В течение последнего финансового года (закончившегося 20 марта) в Иране было произведено в общей сложности 49,72 миллиона тонн железорудных концентратов, что на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 апреля.

Согласно последним данным министерства промышленности, за 12-й календарный месяц рассматриваемого года (21 февраля — 20 марта) в стране было добыто 3,5 млн тонн этого минерала, что свидетельствует о снижении на 5% в годовом исчислении.

Горнопромышленный комплекс Голгохар являлся крупнейшим производителем железорудного концентрата в прошлом иранском году (16,28 млн тонн), за ним следовали горнопромышленный комплекс Чадормалу (11 млн тонн), Холдинг развития шахт и горнодобывающей промышленности Ближнего Востока (6 млн тонн), железорудная компания Гохарзамин (4,5 млн тонн) и Иранская центральная железорудная компания (4,22 млн тонн).

Соответственно, производство железной руды в виде кусков достигло 904 454 тонн в течение последнего финансового года, что показывает падение на 54% по сравнению с предыдущим годом.