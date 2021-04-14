Гуанчжоу, Китай, , 04:56 — REGNUM Южнокитайская провинция Гуандун приняла множество мер, включая нормирование водоснабжения, отвлечение водных ресурсов и проведение искусственного увеличения осадков для борьбы с затяжной засухой, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Меньшее количество осадков и недостаточное накопление воды в водохранилищах с октября прошлого года привели к напряжению ситуации с водоснабжением ряда городов провинции Гуандун.

Провинциальный штаб по борьбе с засухой сообщил, что правительство провинции выделило 330 млн (около $50,4 млн) в фонды по борьбе с засухой, а местные органы власти мобилизовали 700 тыс. человек для оказания помощи в этой работе.

С октября 2020 года количество осадков в Гуандуне составило в среднем 130,3 мм, что на 58% меньше, чем в среднем за этот период в предыдущие годы. В марте средние запасы воды в бассейне реки Ханьцзян в юго-восточной провинции Гуандун снизился на 76% по сравнению с историческим средним показателем последних лет.

По данным штаба, общий объем воды в крупных и средних водохранилищах провинции также снизился на 4,48 млрд кубометров по сравнению со средним историческим показателем.