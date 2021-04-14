Тегеран, , 07:57 — REGNUM 13 апреля президент Ирана Хасан Рухани в отдельных посланиях поздравил лидеров исламских государств с наступлением священного месяца Рамадан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рухани выразил надежду, что связи между мусульманскими государствами будут еще сильнее укрепляться в свете этого священного месяца, сосредоточившись на духовности в благодатном месяце.

«Я надеюсь, что мусульмане всего мира, особенно лидеры исламских стран, обеспечат почву для роста и продвижения ислама во всем мире в течение этого благоприятного месяца при помощи солидарности и единства», — отметил он.

Рухани также выразил оптимизм в отношении того, что борьба с COVID-19 будет ускорена за счет координации и обмена опытом, с тем чтобы вирус был сдержан по всему миру.

В конце послания Рухани помолился Богу, пожелав счастья и благосостояния для всех мусульман.