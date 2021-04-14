Тегеран, , 08:01 — REGNUM 13 апреля представитель комиссии по внутренним делам иранского парламента Али Хаддади заявил, что Комиссия парламентских советов Ирана обсудила доклад министерства разведки об инциденте в Натанзе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Касаясь расследования инцидента на ядерном объекте в Натанзе на данном заседании комиссии, Хаддади заявил, что члены комиссии посетят этот объект на следующей неделе. Он отметил, что ущерб, нанесенный ядерному объекту, находится в стадии оценки, при этом заявив о вовлеченности Израиля в подготовку диверсионного акта.

Пресс-секретарь Иранской организации по атомной энергии (AEOI) Бехруз Камалванди был ранен в результате инцидента во время инспекции ядерного объекта в Натанзе кибератаки, которая привела к перебоям в электроснабжении и пожару.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в своем еженедельном брифинге для прессы сообщил, что Израиль может быть причастен к инциденту на атомной станции в Натанзе, который произошел накануне.