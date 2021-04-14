Урумчи, Китай, , 04:53 — REGNUM Суд Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западне Китая принял иск против так называемого немецкого ученого Адриана Зенца в связи с фабрикацией им слухов о «принудительном труде» в Синьцзяне, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Предприятие Shache Xiongying Textile Co., Ltd. из округа Кашгар на юге Синьцзяна, заявило, что подало в суд на Адриана Зенца за ложные заявления о том, что компания использует «принудительный труд», что серьезно повредило репутации компании и привело к серьезным экономическим потерям.

Промежуточный народный суд округа Кашгар принял это дело 2 апреля, согласно источникам агентства в судебных органах. В иске компания потребовала от Адриана Зенца прекратить правонарушения, устранить их последствия, вызванные ложными слухами, принести извинения и компенсировать компании убытки.

Напомним, что Адриан Зенц утверждал, что в Синьцзяне существует «принудительный труд» на ряде текстильных и швейных предприятий. Его материалы широко использовались западными СМИ для ведения информационной войны против Китая.