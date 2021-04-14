Тегеран, , 08:09 — REGNUM 13 апреля заместители министров иностранных дел Ирана и Словакии в ходе онлайн-беседы обсудили взаимное сотрудничество, а также последние региональные и международные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Представитель Ирана Аббас Арагчи подробно изложил позицию страны по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и выразил готовность Тегерана возобновить сделку после того, как другая сторона вернется к всеобъемлющему выполнению своих обязательств.

В беседе с Ингрид Процковой иранский дипломат обсудил пути расширения двусторонних отношений в политической, экономической, культурной и академической сферах.

Обе стороны выразили удовлетворение расширением связей за последние несколько лет, выступив за всестороннее расширение связей и реализацию неиспользуемого потенциала путем проведения совместных экономических комиссий, а также участия в международных мероприятиях в различных областях.

Арагчи также выдвинул жалобу в связи с тем, что Европейский союз добавил новые имена в свой санкционный список, заявив, что в ответ Иран приостановит свои переговоры с ЕС, а также сотрудничество в области терроризма, наркотиков и беженцев.