Тегеран, , 08:38 — REGNUM 13 апреля новый представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) представил копию своих верительных грамот министру иностранных дел Ирана Мохаммеду Джаваду Зарифу. Сатья Дорайсвами вручил верительные грамоты в начале своей миссии в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно веб-сайту ООН, Дорайсвами имеет более чем 20-летний опыт работы в академических кругах, правительстве, неправительственных организациях и в Организации Объединенных Наций (УВКБ ООН и ЮНФПА). Он имеет степень доктора медицины в Университете Бата (Великобритания), проработав преподавателем в Азии, Африке к югу от Сахары, Европе и на Ближнем Востоке в различных областях.

Он имеет несколько публикаций в ведущих журналах и выступал на многих глобальных конференциях. Львиная доля карьеры Дорайсвами была связана с поддержкой гуманитарных ответных мер в области здравоохранения для беженцев и других затронутых конфликтом групп населения.

ЮНФПА является крупнейшим международным фондом программ в области народонаселения, репродуктивного здоровья и беременности. Фон был создан в 1969 году и в настоящее время сотрудничает со 140 странами.