Буэнос-Айрес, , 04:56 — REGNUM Уголовное преследование в отношении действующего вице-президента и бывшей главы Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, подозреваемой в махинациях с валютными фьючерсами, прекратил кассационный суд страны. Об этом 13 апреля сообщает телеканал Todo Noticias.

По решению членов суда, рассматриваемые в рамках дела действия Центробанка, продававшего валютные фьючерсы по якобы невыгодной цене, не противоречили закону, поэтому фигурантов дела нет оснований привлекать к уголовной ответственности.

В рамках этого дела, помимо Фернандес де Киршнер, также обвинялись бывший министр экономики и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф, экс-глава ЦБ Алехандро Ваноли и действующий руководитель ЦБ Мигель Песcе.

Напомним, что основанием для возбуждения в мае 2016 года «валютного» дела послужило заявление двух оппозиционных депутатов, обвинивших руководство ЦБ в продаже валютных фьючерсов по невыгодной цене по личному указанию Фернандес де Киршнер. В настоящее время вице-президент по-прежнему остаётся фигурантом ряда других уголовных дел.

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