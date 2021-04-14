Тегеран, , 08:50 — REGNUM 13 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что администрация США должна снять все введенные санкции, не прекращая выполнения своих обязательств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Тегеране Зариф отметил, что «американские власти должны осознать, что ни санкции, ни диверсии не смогут служить инструментами переговоров». По его словам, такие шаги только усложнят ситуацию.

«Взаимное сотрудничество в регионе отвечает интересам в деле поддержания мира и безопасности», — сказал Зариф, подчеркнув, что обе стороны продолжат взаимодействие в астанинском и иных форматах.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе, а также вопросам экономики, культуры, ядерной энергетики, вакцинации от COVID-19 и поддержания мира в Афганистане.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал политический диалог между двумя странами упорядоченным и конструктивным. «Мы должны призвать всех участников вернуться к осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий», — подчеркнул он.