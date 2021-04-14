Владивосток, , 04:52 — REGNUM 12 апреля на центральной площади Владивостока начались работы по строительству сухого фонтана — при раскопке котлована была обнаружена часть дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века.

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Сотрудники Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева осмотрели место раскопок и котлован.

«При осмотре разреза было установлено, что коллектор устроен со следами культурных остатков в грунте. Сам коллектор возведён на погребённом слое почвы с большим количеством органических остатков. Это может свидетельствовать о его исторической ценности: чёрная почва может быть дневной поверхностью Владивостока конца XIX — начала XX века.⠀

Также при обследовании коллектора мы обнаружили фрагменты фарфоровой посуды конца XIX — начала XX века, в том числе осколки китайского фарфора династии Цин, конец XIX века», — написали в Инстаграм специалисты.

Подписчики тут же отреагировали и выдвинули множество версий об историческом наследии. Многие горожане теперь просят остановить стройку.

«Это один из тайных ходов, которые строили хунхузы из миллионки. Он соединял Владивосток и Русский остров. Если разрыть отвал, можно найти тайные комнаты с кладом Колчака», — предположил пользователь, — abarok.

«Ходы в богатых домах Владивостока — это нормальное явление, ибо это прежде всего безопасность жильцов. Не надо забывать о том, что от нападений и грабежей хунхузов, жители Приморского края страдали вплоть до пришествия Красной Армии. В то время Манчжурию захватили японцы и даванули хунхузов с нашей стороны, это сделали советы. А до этого хунхузы внушали страх и на деревни и на наш город», — полагает chelovek_dojdya25_rus.

«Очень ценная находка, поскольку с ливневками в нашем городе беда. Нельзя упускать возможности изучить, как их строили предки», — пишет lunch_patrol_vl.

«Спасибо за оценку объекта. Измеряли сечение, протяженность, азимут направления ходка?» — спрашивает vladdiggerclub.

«К сожалению, нам не удалось более тщательно осмотреть место разреза. Сейчас необходимо ставить вопрос о приостановке работ. А также проведении дальнейшего исследования, так как обследование территории не было произведено, не было и согласования с инспекцией по охране объектов культурного наследия. Владивосток — город с небольшой историей, поэтому любой её фрагмент важен», — ответили работники музея.

«Это фрагмент сточного коллектора дореволюционной постройки, относившийся к зданию, которое сейчас известно как ТЦ «Центральный». Скорее всего, он был частично разрушен при строительстве подземного перехода под Светланской. Находка очень интересная, потому что тоннель великолепного качества. Его соорудили из камня и цемента, скорее всего, китайские рабочие», — выдвинул версию руководитель диггер-клуба Артур Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке к 1 сентября центральную площадь украсит современный фонтан.