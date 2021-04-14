Тегеран, , 08:48 — REGNUM 13 апреля иранская ядерная переговорная группа во главе с заместителем министра иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Вену для продолжения ядерных переговоров между Ираном и группой 4+1. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Делегация находится в Вене для возобновления переговоров совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), известному также как иранская ядерная сделка. Основная встреча и консультации с остальными членами СВПД пройдут на многосторонней основе и продолжатся в ближайшие дни.

В этом раунде переговоров ядерную делегацию сопровождают представители других ведомств и организаций, включая министерство нефти и Центральный банк.

Напомним, что 2 апреля стартовало 18-е заседание совместной комиссии в режиме онлайн с участием представителей Ирана и группы 4+1. Встреча прошла в Вене, при этом в данный момент две рабочие группы по снятию санкций и ядерным мерам работают над ослаблением напряженности между Исламской Республикой и США.