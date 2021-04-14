Тегеран, , 08:45 — REGNUM 13 апреля старший советник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи и специальный посланник президента России обсудили текущую ситуацию в ряде стран Ближнего Востока, включая Сирию и Йемен. об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Подчеркнув важность дальнейшего проведения переговоров с сирийскими официальными лицами и специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном по деятельности Сирийского конституционного комитета, обе стороны подтвердили, что данные усилия способствуют укреплению безопасности в регионе.

Хаджи и российский представитель Михаил Богданов заявили, что проведение президентских выборов в Сирии — это ключевая задача, основанная на действующей конституции страны, при этом положения основного закона страны должны всецело соблюдаться.

Стороны обменялись мнениями также о последних событиях в Йемене, необходимости формирования национальных переговоров с помощью Организации Объединенных Наций и при поддержке других международных игроков.