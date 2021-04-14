Тегеран, , 08:40 — REGNUM 13 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 291 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 65 055. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учётом 291 новой жертвы общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 65 055. «За последние 24 часа было обнаружено около 24 760 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем, при этом 3 132 пациента были госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари сообщила, что 1 729 293 пациента из общего числа 2 118 212 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. «Еще 4481 пациент с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — заявила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что до сих пор в Иране было проведено 13 866 887 обследований на наличие вируса.