Пекин, , 04:43 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery Automobile Co. принял решение отозвать с китайского рынка 82 867 автомобилей с 15 апреля, сообщает высшее управление по качеству потребительских товаров страны, сообщает агентство Синьхуа.

Отзыв коснется 82 867 автомобилей модели Ruihu 3x, выпущенных в период с 13 августа 2016 года по 30 апреля 2019 года, говорится в официальном заявлении на сайте Государственного управления регулирования рынка.

Дефектные компоненты двигателя указанных транспортных средств могут привести к случайному плохому контакту и даже отказу двигателя в крайних случаях, что создает угрозу безопасности.

Автопроизводитель пообещал провести проверки отозванных автомобилей и исправить все неисправности совершенно бесплатно, говорится в заявлении.