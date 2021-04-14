Тегеран, , 08:27 — REGNUM 13 апреля заместитель министра кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана, а также глава организации технического и профессионального обучения Али Аусат Хашеми заявил, что в соответствии с ирано-иракским пятилетним соглашением об экономическом сотрудничестве две страны расширят связи в сфере религиозного туризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хашеми рассказал в интервью журналисту IRNA, что священный город Наджаф в Ираке нуждается в улучшении качества квалифицированной рабочей силы и экспертных знаний, а также создании рабочих мест и повышении качества труда для религиозного туризма.

Он отметил, что Иран и Ирак расширят сотрудничество по подготовке квалифицированных специалистов в сфере туризма. Хашеми призвал организовать специализированные учебные курсы для гостиниц и ресторанов, если это будет востребовано в городах.

Напомним, что во время своего визита в Багдад министр кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана Мохаммад Шариатмадари договорился с иракскими официальными лицами о подписании пятилетнего соглашения об экономическом сотрудничестве.