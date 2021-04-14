Пекин, , 04:41 — REGNUM Чтобы достичь целей «углеродной нейтральности», жилая фотоэлектрическая промышленность Китая намерена обеспечить огромный рост в ближайшие пять лет и далее, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что китайские жилые фотоэлектрические системы установят новый рекорд по общему установленному объему в этом году, заявил официальный представитель Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности Ван Бохуа, на отраслевом форуме.

Объем установки новых фотоэлектрических систем в прошлом году в Китае составил 48,2 ГВт, а объем для жилого использования составил 21% от общего объема, сказал Ван.

«В течение 14-й пятилетки (2021−2025) жилые фотоэлектрические установки будут продолжать оставаться важной частью роста рынка фотоэлектрических установок», — добавил он.

Китай объявил, что будет стремиться довести свои выбросы углерода до пика к 2030 году, а к 2060 году Китай достигнет «углеродной нейтральности». Поэтому, поскольку до его первой цели осталось менее 10 лет, усилия по ограничению выбросов в ближайшие пять лет стали особенно важными.

Страна также призвала к усилиям по реализации своей стратегии оживления сельских районов, которая, как ожидается, приведет к ускоренному росту жилой фотоэлектрической промышленности.