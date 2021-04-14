Пекин, , 04:37 — REGNUM Объем производства аккумуляторных батарей в Китае для питания электромобилей вырос на 151,9% в годовом исчислении за март, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

По данным Китайского инновационного альянса автомобильных аккумуляторов, в прошлом месяце объем производства батарей составил 11,3 гигаватт-часа. В первом квартале общий объем производства достиг 32,8 гигаватт-часа, что на 296,5% больше, чем в прошлом году.

В марте установленная мощность батарей составила 9 гигаватт-часов, что на 224,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продажи электромобилей в Китае выросли в 2,8 раза в годовом исчислении в первом квартале на фоне устойчивого восстановления автомобильного сектора страны, свидетельствуют свежие данные Китайской ассоциации автопроизводителей.

За первые три месяца продажи электромобилей в Китае составили 515 тыс. единиц. Только в марте продажи электромоиблей выросли в 2,4 раза в годовом исчислении и достигли 226 тыс. единиц.