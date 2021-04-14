Нью-Йорк, США, , 04:58 — REGNUM Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное косовскому вопросу, было приостановлено из-за того, что первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский был возмущен использованием главой министерства иностранных дел и диаспоры Косово Доникой Герваллой косовского флага.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Полянский подчеркнул, что он не против представителей Косово, однако Косово не признано независимым государством, и потребовал от Герваллы сменить фон (заседание проходило в удаленном формате).

Председатель Совета Безопасности ООН приостановил заседание, однако затем оно было возобновлено. Представитель Великобритании при этом отметил, что поскольку заседание не является официальной встречей, «не наблюдается причин для смены изображения министром Герваллой».

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