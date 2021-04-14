Пекин, , 07:10 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче провел встречу с послом Китая в Скопье Шань Су, в ходе которой призвал Пекин ускорить доставку в страну 200 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства компании SinoFarm.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, по данным на 13 марта вакцинацию прошли лишь 26 тысяч македонцев. При этом заявку на прохождение вакцинации оставили уже свыше 150 тысяч граждан этой страны.

Ожидается, что 200 тысяч доз китайской вакцины прибудут в страну до конца апреля. Тем временем, прибытие 300 тысячи доз другой китайской вакцины Sinovac позволило соседней с Македонией Албании начать массовую вакцинацию населения, в которой приняли участие свыше ста тысяч человек.

В среду, 14 марта, начнется вакцинация населения Северной Македонии с использованием оставшихся в распоряжении минздрава страны 20 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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