Пекин, , 04:32 — REGNUM Швейная промышленность Китая отчиталась о продолжающемся восстановлении за первые два месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, с января по февраль текущего года совокупный объем производства крупных китайских швейных предприятий вырос на 38,4% по сравнению с предыдущим годом и составил 3,4 млрд единиц изделий.

За этот период совокупная операционная выручка 12 438 крупных швейных фирм составила 179,2 млрд юаней (около $27,4 млрд) что на 21,4% больше, чем в прошлом году. Общая прибыль подскочила на 42,8% по сравнению с прошлым годом и составила 7,8 млрд юаней.

По данным министерства, швейная промышленность Китая демонстрирует признаки восстановления по мере восстановления ряда показателей, но ей еще предстоит вернуться к своему доэпидемическому уровню.

Последние статистические данные показывают, что розничные онлайн-продажи одежды в Китае выросли на 44,3% в годовом исчислении за первые два месяца, в то время как экспорт одежды страны вырос на 50% в годовом исчислении до $24 млрд.