Скопье, , 07:20 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Радмилла Шечеринска 13 апреля провела встречу с послом Украины в Скопье Натальей Задорожнюк.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, после встречи политик заявила, что «народ Украины заслуживает мира и безопасности, а также шанса на построение государства, которое предложит своим гражданам стабильность и процветание» и предложила Киеву поддержку Скопье на этом пути.

Встреча произошла на фоне обострения ситуации в Донбассе и актуализации разговоров о возможном вступлении Украины в НАТО. Напомним, Северная Македония стала последней и тридцатой страной, вступившей в НАТО.

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