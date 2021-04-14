Пекин, , 04:29 — REGNUM Китай, будучи крупнейшим в мире экспортером игрушек, обеспечил рост экспорта в 2020 году, несмотря на влияние пандемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Китай экспортировал игрушек примерно на $33,5 млрд в 2020 году, что на 7,5% больше, чем в прошлом году, сообщили в Китайской ассоциации игрушек и товаров для несовершеннолетних.

Экспорт продолжил расти и в этому году. За первые два месяца его объем достиг $5,02 млрд, что на 96,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт игрушек из Китая растет уже пять лет подряд, начиная с 2016 года. Несмотря на то, что эпидемия COVID-19 в первой половине 2020 года стала существенным препятствием. Экспорт игрушек быстро возобновился после того, как эпидемия пошла на убыль, а производство возобновилось во второй половине года.

Соединенные Штаты сохранили свои позиции в качестве главного импортера игрушек, произведенных в Китае, в прошлом году, при этом экспорт в Соединенные Штаты вырос на 6,8% в годовом исчислении, до $8,57 млрд, сообщили в ассоциации.

Экспорт игрушек из Китая на рынки Японии, Сингапура, России, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Малайзии в 2020 году продемонстрировал двузначный рост, а рост экспорта в Саудовскую Аравию в годовом исчислении вырос на 67,8%.

Продажи игрушек на внутреннем рынке выросли на 2,6% в годовом исчислении, до 78 млрд (около $11,9 млрд) в 2020 году.

В ассоциации отметили, что доля онлайн-продаж на внутреннем рынке продолжает расти. В 2020 году онлайн-продажи игрушек достигли 26,9 млрд юаней, что составляет 34,5% от общего объема.