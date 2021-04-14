Белград, , 07:13 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич 13 апреля назвал нахождение компромисса по Косово важнейшим государственным приоритетом Сербии.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано в ходе конференции, посвященной развитию сербо-американских отношений на фоне пандемии COVID-19.

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Сербский политик подчеркнул, что в Белграде видят в президенте США Джозефе Байдене «искреннего партнера». При этом кульминацией «оживленных отношений» с США политик назвал встречу президента Сербии Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом в белом доме в сентябре прошлого года и подписание Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово с США.

Дачич подчеркнул, что для Белграда смена администрации в Вашингтоне подразумевает продолжение сотрудничества по косовскому вопросу.

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