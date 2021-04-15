Тирана, , 20:47 — REGNUM В Албании 15 апреля в результате обследования 2520 человек выявили 169 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 572 пациента выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 129 128 случаев заражения коронавирусом. 100 013 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2335 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четыре человека — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 27 780. Две трети случаев приходится на Тирану — 19 266. На стационарном лечении находятся 182 пациента.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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