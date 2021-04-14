Пекин, , 04:24 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий, сектор бытовой техники Китая увеличил выручку и прибыль в первые два месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным министерства, за этот период операционная выручка отрасли выросла на 62,3% в годовом исчислении и составила 222,5 млрд юаней (около $34,02 млрд). Прибыль за этот период составила 11,33 млрд юаней, что на 98,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство.

За первые два месяца объем производства холодильников и кондиционеров в Китае достиг 12,11 млн и 29,4 млн единиц соответственно, что на 83% и 70,8% соответственно больше по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют официальные данные. Между тем, производство стиральных машин выросло на 68,2% в годовом исчислении до 13,14 млн единиц.