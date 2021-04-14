Скопье, , 04:55 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 13 апреля сообщило, что из 154 248 граждан, подавших заявку на вакцинацию от COVID-19, были вакцинированы лишь 26 014 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

Вакцинация населения Северной Македонии началась еще в январе, однако поступление вакцин в страну идет крайне медленно. Контракты на поступление сотен тысяч вакцин из Китая и России реализуются мизерными темпами. Так, из 200 тысяч заказанных у Китая вакцин прибыли лишь символические две тысячи доз.

В этих условиях тысячи граждан страны отправляются в Сербию, чтобы бесплатно пройти вакцинацию в братской республике.

В настоящее время приоритет в очереди вакцинацию отдается пожилым людям, а также представителям так называемой «критической инфраструктуры» — силовикам, военным, учителям, работникам детских садов, работникам парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии лечение от COVID-19 проходит новорожденный