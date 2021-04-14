Новосибирск, , 04:21 — REGNUM В Новосибирскую область поступили новые партии вакцин от коронавируса. Регион получил ещё 9,3 тыс. доз препарата «Спутник V» и вакцину «ЭпиВакКорона» в количестве, достаточном для полного курса иммунизации 2 430 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве здравоохранения.

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За всё время в Новосибирскую область поставлено 181 592 дозы вакцин. На утро 13 апреля прививку от коронавируса поставили 142 514 жителей Новосибирской области, из них полный курс вакцинации прошли 90 107 человек.

В региональном минздраве уточнили, что первая партия вакцины «ЭпиВакКороны» предназначена, в основном, для вакцинации жителей отдаленных населённых пунктов, так как не требует особого температурного режима транспортировки и хранения.