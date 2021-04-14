Пекин, , 04:20 — REGNUM Продажи 23 ведущих китайских производителей погрузчиков в марте достигли 22 772 единиц, что на 52% больше, чем в прошлом году за тот же период, свидетельствуют данные Китайской ассоциации строительной техники, передает агентство Синьхуа.

На зарубежный рынок было экспортировано около 4151 погрузчика, что на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом квартале общий объем продаж погрузчиков составил 39 333 единицы, увеличившись на 60,7%в годовом исчислении.

По данным отраслевых инсайдеров, высокие темпы продаж отражают высокий спрос на строительную технику и макроэкономическую жизнеспособность в этом квартале.

Индекс деловой активности в производственном секторе за март составил 51,9 пункта, что свидетельствует о дальнейшем росте по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.