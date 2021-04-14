Лхаса, Китай, , 04:18 — REGNUM В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая за первые два месяца 2021 года наблюдался устойчивый рост розничных продаж потребительских товаров сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем розничных продаж за этот период достиг 11,98 млрд юаней (около $1,8 млрд), увеличившись на 29,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные регионального министерства торговли.

Благодаря политике поддержки потребления в регионе, розничные продажи сельских потребительских товаров выросли на 64,2% в годовом исчислении до 1,98 млрд юаней. Продажи автомобилей выросли на 73,3% до 1,02 млрд юаней.

Во время Тибетского Нового года, который в этом году совпал с Праздником весны (Китайский Новый год), в Тибете оставалось больше людей, чем в предыдущие годы с целью минимизировать риски распространения нового коронавируса.

В течение первых семи дней Тибетского Нового года более 200 о компании в регионе увеличили розничные продажи на 9,95% в годовом исчислении до 515 млн юаней, добавило министерство.