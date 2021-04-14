Москва, , 04:16 — REGNUM Британское издание The Daily Mirror использовало кадры с учений российского спецназа в Сибири, чтобы показать, как Россия якобы наращивает военное присутствие на границе с Украиной. Об этом 13 апреля сообщил телеканал «Звезда».

Недостоверная информация появилась в статье «Российское телевидение утверждает, что британская МИ-6 сотрудничает с Украиной, чтобы спровоцировать масштабную войну в Европе», в которой авторы сообщили, что в приграничные районы продолжают стягиваться «войска России».

В связи с этим руководство телеканала «Звезда» обратилось к британским коллегам с просьбой удалить фотографии.

«Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы», — говорится в сообщении.

Российские журналисты попросили также Daily Mirror дать опровержение недостоверной информации.

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