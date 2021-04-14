Пекин, , 04:15 — REGNUM Компания Ford Motor Co. продала 153 822 новых автомобиля за первый квартал этого года на материковой части Китая, что на 73,3% больше в годовом исчислении, сообщает газета Detroit News.

Если быть точным, продажи внедорожников Ford превысили 34 000 единиц, что на 103,4% больше в годовом исчислении, а продажи автомобилей Lincoln выросли на 217% и превысили 19 300 единиц.

На долю Lincoln Corsair и Aviator местного производства пришлось три четверти всех продаж Lincoln в этом квартале. А автомобилей Lincoln Nautilus было продано около 1700 единиц при более чем 4000 заказов. Автомобиль был запущен только в первом квартале года.

Продажи коммерческих автомобилей также выросли. Ford планирует к запуску электромобиль Mustang Mach-E в Китае в конце этого года. Автомобиль будет собираться в Китае для клиентов в этом регионе.

На прошлой неделе американский автопроизводитель объявил, что в первом квартале 2021 года продал в США 521 334 автомобиля, что на 1% больше, чем в прошлом году.