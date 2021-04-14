Скопье, , 04:17 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 13 апреля сообщило о том, что самым юным пациентом с COVID-19 в Северной Македонии стал новорожденный ребенок, всего двух дней от роду.

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Глава клиники детских заболеваний в Скопье Аспазия Софьянова сообщила, что у младенцев, заражающихся коронавирусом, течение болезни легче, чем у взрослых, но наиболее опасным является период после выздоровления, поскольку неизвестно, какой орган организма был особенно подвержен атаке вируса и какими будут последствия этого.

На данный момент в клинике вместе с матерями проходят лечение от COVID-19 40 детей.

С начала эпидемии в стране выявили 143 162 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4289 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались 27 пациентов с диагнозом COVID-19. Уже неделю в стране ежедневно в стране умирает около 40 человек с таким диагнозом. 118 946 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 19 927 человек.

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