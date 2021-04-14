Вильнюс, , 04:11 — REGNUM Житель литовского города Клайпеда скончался сразу же после того, как ему ввели вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, произведенной американской фармкоманией Moderna. Об этом 13 апреля передает LRT.

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Мужчине было 78 лет. Главврач поликлиники, где ему поставили укол, Лорета Венцкене заверила, что смерть пациента не связана с вакцинацией. Однако, она отметила, что указанный случай будет расследован более детально.

По словам медиков, после введения препарата мужчина чувствовал себя хорошо, но спустя время у него появилась слабость. Венцкене также добавила, что пациент не страдал хроническими заболеваниями, а после прививки у него не было побочных реакций в виде тромбоза или анафилактического шока.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Национальный институт здоровья США объявил о том, что его сотрудники изучают случаи появления аллергических реакций на вакцины от коронавирусной инфекции, произведенных американскими компаниями Moderna и Pfizer.

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