Фучжоу, Китай, , 04:10 — REGNUM Группа китайских исследователей обнаружила огромную концентрацию следов динозавров названную «танцполом динозавров», в уезде Шанхан провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

«Танцпол» представляет собой место раскопок площадью 100 кв метров, где обнаружено около 200 следов динозавров, сказал палеонтолог из Китайского университета наук о земле и член исследовательской группы Син Лида.

Концентрация следов динозавров указывает на то, что это мог быть путь для динозавров, бродивших по этому району в течение относительно короткого периода времени в конце мелового периода, добавил он.

Следы были впервые обнаружены в ноябре прошлого года, когда было идентифицировано более 240 следов динозавров, а еще 364 следа динозавров были найдены в начале апреля.

К настоящему времени на месте раскопок, занимающем площадь около 1600 кв. метров, было обнаружено более 600 следов динозавров.

Ожидается, что количество следов динозавров превысит 1000 по мере продолжения раскопок, сказал Син, отметив, что следы возрастом 80 млн лет были оставлены по крайней мере восемью типами динозавров, включая зауроподов, больших и малых тероподов и орнитоподов.