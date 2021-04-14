Буэнос-Айрес, , 04:06 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 27 001 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Отмечается, что это рекордный показатель по заболеваемости с начала пандемии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 2 579 000. Также за минувшие сутки в стране умерли 217 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине от осложнений COVID-19 скончались 58 174 человека.

Напомним, 9 апреля власти Аргентины ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, в стране ввели комендантский час, а также ограничили работу развлекательных заведений и общепитов. Кроме того, в Аргентине разрешили пользоваться общественным транспортом только сотрудникам экстренных служб.