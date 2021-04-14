Ростов-на-Дону, , 03:59 — REGNUM В арбитраж Ростовской области поступил иск о несостоятельности ООО «Ростовский завод электрощитового оборудования «Трейдэлектропром». Производство по делу еще не начато, слушания не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Иск

Претензии от ООО «Техпроектстрой» поступили в суд 13 апреля 2021 года. Сумма иска — 8 211 503,32 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник НП СРО «Альянс».

По данным ЕГРЮЛ, завод был учрежден в январе 2016 года. Уставный капитал — 22 тыс. рублей. Владельцы — Денис Сорокин с долей 17% (он же и директор), Александр Добролюбов — 50%, Георгий Оганесян — 17% и Микаел Оганесян — 16%. Предприятие занимается производством и оптовой продажей оборудованияю.