Нью-Йорк, США, , 03:58 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 апреля разнонаправленно. В лидерах роста Nasdaq, поднявшийся на 1,05%.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 68,13 пункта (0,20%), до уровня 33 677,27 пункта. S&P 500 вырос на 12,14 пункта (0,29%), до уровня 4141,17 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 146,10 пункта (1,05%), поднявшись до уровня 13 996,10 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,48, до уровня $60,18 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 апреля разнонаправленно при незначительном росте S&P 500. Больше других потерял Nasdaq — 0,36%.

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