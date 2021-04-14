Миннеаполис, США, , 03:54 — REGNUM Заявление о своей отставке подала сотрудница полиции американского города Бруклин-Сентер (Миннесота) Ким Поттер, которая 12 апреля застрелила чернокожего Данте Райта. Об этом 13 апреля передает телеканал CBS.

Ее письмо было передано мэру города Майку Эллиотту. Поттер отметила, что приняла такое решение «в интересах жителей, управления и коллег».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в ряде городов Миннесоты продлили срок действия комендантского часа из-за протестов, вызванных гибелью Данте Райта. По версии полиции, чернокожий был застрелен по ошибке в ходе задержания. Поттер перепутала пистолет с электрошокером.

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