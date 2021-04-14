Владивосток, , 04:31 — REGNUM В Приморье в 2020 году привлекли к занятиям физкультурой и спортом более 33 тыс. человек, что позволило перевыполнить плановые показатели нацпроекта «Демография» на 3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По словам губернатора Олега Кожемяко, в регионе за два года построено 150 плоскостных спортивных сооружений, 30 школ получили новое спортивное оборудование. В планах — строительство футбольного манежа и ледовой арены для керлинга во Владивостоке, а также регионального центра по хоккею.

«Также будем развивать существующие проекты, строить лыжные трассы, приобретать инвентарь, чтобы люди бесплатно занимались спортом», — сказал глава Приморья.

Кожемяко поручил проработать вопросы медицинского обследования спортсменов из отдаленных районов на местах, субсидирования проезда на всероссийские соревнования, проката льда на «Фетисов Арене», строительства спорткомплекса в Снеговой Пади.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива ввести налоговый вычет за занятия фитнесом очень важная, заявил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной думы РФ Борис Пайкин.