Москва, 14 апреля, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы в рамках банкротного дела банка «Солидарность», оставшегося без лицензии в декабре 2017 года, рассмотрит требование конкурсного управляющего к семи бывшим топ-менеджерам. С ответчиков требуют более 8 млрд рублей. Соответствующее заявление о привлечении к субсидиарной ответственности судом уже принято, передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

Московский банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» остался без лицензии 15 декабря 2017 года, будучи на 185-м месте по размеру активов в банковской системе России. Среди причин такого шага регулятор называл проблемы в работе банка, что привело к низкому качеству существенной части активов, нарушение профильных законов, а также ориентацию на агрессивное привлечение денежных средств населения с размещением их в активы неудовлетворительного качества.

В качестве ответчиков в заявлении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» фигурируют экс-глава правления Марина Беспалова, бывшие члены правления Светлана Гончаренко, Дмитрий Жуков, Вячеслав Зиняков, Тамара Семеютина, Евгений Стулов и член совета директоров Александр Мячиков. Сумма претензий — 8 051 719 000 рублей.

Свои претензии АСВ обосновало тем, что ответчики «совершали неправомерные действия по формированию на балансе банка неликвидных активов».

Напомним, банк, учрежденный в 1991 году, на март 2021 года имел долги перед 1443 кредиторами на общую сумму 9967 290 000 рублей.

Ранее по другим претензиями к Беспаловой АСВ пыталось через суд добиться наложения ареста на имущество стоимостью 1 588 504 896,57 рубля, но судья требование отклонил.