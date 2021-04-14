Москва, , 03:45 — REGNUM Следователи московского главка Следственного комитета России совместно с сотрудниками ФСБ и уголовного розыска ГУ МВД России по Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова (Алика Рыжего).

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ отметили, что личность и местонахождение подозреваемого были установлены в короткий срок.

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По предварительным данным, мужчина совершил нападение днём 12 апреля 2021 года в тренажёрном зале по ул. Авиационной в городе Москве. Произведя четыре выстрела из огнестрельного оружия, он скрылся. «От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). В жилище, где скрывался фигурант проводятся обыски.

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