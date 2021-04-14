Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Приглашение выступить с первым обращением к Конгрессу США направила американскому президенту Джо Байдена спикер Палаты представителей страны Нэнси Пелоси. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба законодательного органа.

Мероприятие должно пройти 28 апреля. Пелоси отметила, что в этот день должно исполниться почти 100 дней с момента, когда Байден стал главой государства. Она призвала президента поделиться своим «видением решения проблем и использования возможностей нынешнего исторического момента».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Джо Байден выступил с программной речью в Госдепартаменте США, посвященной внешнеполитическому курсу его администрации.

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